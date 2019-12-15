Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

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