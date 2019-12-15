Общество

РБКРБКПутин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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В.Путин подписал закон об установлении налога для самозанятых в 19 регионах РФ

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Путин расширил эксперимент по налоговому режиму для самозанятых

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Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

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Наръяна вындер11 декабря в 16:57

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27

В Госдуме анонсировали введение нового налога с зарплаты

Primpress.ru12 декабря в 04:50
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Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова

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Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
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Российская газета 06:00
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