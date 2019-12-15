Общество
РБКПутин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала себя в молодости на архивном фото
Политика
Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского
Происшествия
В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста
Общество
В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Технологии
Компьютерной памяти предсказали подорожание в новом году
Финансовый директор Western Digital Corporation рассказал, что на конец текущего года полупроводниковая отрасль находится в состоянии баланса спроса и предложения на память.
Недвижимость
Петербургский рынок офисной недвижимости начал выходить из стагнации
Как рассказала руководитель отдела исследований рынка Maris Алена Волобуева, в ближайшее время ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в городе составит 150-180 тысяч квадратных метров.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования
В австрийском Хохфильцене близится к завершению второй этап Кубка мира по биатлону.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Футбол
Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова
По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Наука
В Казани прошла первая Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior
Заключительный тур соревнований прошел в Политехническом лицее №182 в Казани. Участие приняли 48 школьников 5-7 классов.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Гаджеты
Опубликованы фотографии камеры Samsung Galaxy S11+
Наука
На «ВУЗПРОМЭКСПО» наградили лучших молодых предпринимателей страны
12 декабря 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» в рамках VI Ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО – 2019» завершился финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей, где сотни студентов и молодых специалистов представили свои лучшие проекты в различных отраслях промышленности.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Культура
«Вечерний Мига», «Stranger ТАНЦЫ» и другие сюрпризы полуфинала шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Приглашенным членом жюри в полуфинале станет Мот, музыкант, артист лейбла Black Star, который не только расскажет о своих фаворитах на проекте, но и в одном из номеров присоединится к ребятам и станцует с ними под свою же песню.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva
В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом
ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Общество
Крымский мост подсветили цветами российского триколора
Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.
Происшествия
В Калуге двое подростков трое суток жили в канализации
Подростков искали с 10 декабря, сообщает портал KalugaNews.com. Молодые люди рассказали, что прятались от полиции и родителей.