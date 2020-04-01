Экономика
КоммерсантъПутин ввел налоги на доходы по вкладам и ОФЗ
Уровень страховых взносов снижается с 30% до 15% для малого и среднего бизнеса. Платить с процентного дохода по вкладам придется тем, у кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят базовый, определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн руб. Сейчас эта сумма составляет 60 тыс. руб.
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Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Российская газетавчера в 13:47
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Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
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Выпуск жидкости наладил местный бизнесмен 1986 года рождения.
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Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не связывает смерть пятерых пациентов напрямую с заражением коронавирусом, но не исключает этого, так как тесты на вирус в учреждении не проводились.
Экономика
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
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Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело за нарушение самоизоляции
В Карелии в отношении 36-летней местной жительницы, нарушившей режим самоизоляции, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").
Общество
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.
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Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Путин дал правительству право вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
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На основании увиденного липецкие инфекционисты делают вывод о том, что в Италии и Испании, странах, где коронавирусная инфекция развивается по самому худшему сценарию и где умирает каждый десятый заболевший, медики упускают момент развития пневмонии.
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Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
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Как сообщает Science Magazine, Moderna получила первые данные о генетической структуре нового коронавируса в январе, а спустя 63 дня уже ввела вакцину первым добровольцам.
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«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».