Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин ввел налоги на доходы по вкладам и ОФЗ

Уровень страховых взносов снижается с 30% до 15% для малого и среднего бизнеса. Платить с процентного дохода по вкладам придется тем, у кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят базовый, определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн руб. Сейчас эта сумма составляет 60 тыс. руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Обирайте олигархов, а не народ!» В Сети осудили налог на банковские вклады

ИА Красная Весна06:19

Путин ввел налоги на доходы по вкладам и ОФЗ

Коммерсантъвчера в 14:16

В правительстве объяснили, как будут взимать налоги с доходов по вкладам

Оka.fmвчера в 04:00

Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Российская газетавчера в 13:47

Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ruвчера в 12:44

Минфин разъяснил порядок взимания налога с доходов по вкладам

ТАССвчера в 13:33

Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Известиявчера в 13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
RT на русском 01:32
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Полиграф.Медиа вчера в 04:39
Экономика

Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".
REGNUM 06:53
Политика

США купили доставленное из РФ медицинское оборудование

30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, копия постановления опубликована на официальном портале региона.
РИА Новости 08:17
Общество

В Алтайском крае ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Виталий Снесарь напомнил, что в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Обязательным он является для жителей старше 65 лет.
Бийский рабочий 05:30
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 06:11
Происшествия

В Татарстане бизнесмен решил заработать на вирусе и наладил выпуск подпольного антисептика

Выпуск жидкости наладил местный бизнесмен 1986 года рождения.
БИЗНЕС Online 08:02
Здоровье

В итальянском доме престарелых пояснили сообщения о «странных» смертях

Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не связывает смерть пятерых пациентов напрямую с заражением коронавирусом, но не исключает этого, так как тесты на вирус в учреждении не проводились.
РИА Новости 07:38
Экономика

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Коммерсантъ 07:35
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 04:47
Происшествия

В Карелии возбудили уголовное дело за нарушение самоизоляции

В Карелии в отношении 36-летней местной жительницы, нарушившей режим самоизоляции, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").
DP.RU 07:33
Общество

Открытие туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 05:37
Биатлон

Правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва

Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.
RT на русском вчера в 09:46
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Здоровье

Медик «инфекционки»: «Наши случаи COVID-19 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»

На основании увиденного липецкие инфекционисты делают вывод о том, что в Италии и Испании, странах, где коронавирусная инфекция развивается по самому худшему сценарию и где умирает каждый десятый заболевший, медики упускают момент развития пневмонии.
Gorod48 08:15
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Наука

Две вакцины от коронавируса уже тестируют на добровольцах

Как сообщает Science Magazine, Moderna получила первые данные о генетической структуре нового коронавируса в январе, а спустя 63 дня уже ввела вакцину первым добровольцам.
Хайтек+ вчера в 10:08
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное