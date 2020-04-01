Платить с процентного дохода по вкладам придется тем, у кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят базовый, определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн руб. Сейчас эта сумма составляет 60 тыс. руб. С дохода, превышающего ее, и платится 13%.

Путин ввел налоги на доходы по вкладам и ОФЗ

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