Общество
РБКПутин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону штраф за производство порошковой алкогольной продукции составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб.
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Путин ввел штрафы до 500 тысяч рублей за производство и продажу порошкового алкоголя
Коммерсантъвчера в 12:06
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Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому нельзя принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в очередной раз сообщил СМИ, кому не в коем случае нельзя принимать аспирин.
Evo-rus.com вчера в 01:06
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Фигурное катание
Алина Загитова: хочу совершить прыжок с парашютом
ТАСС Спорт вчера в 00:00
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия вчера в 11:38
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Общество
РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.
Ведомости 00:45
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ева Польна прокомментировала состояние дочери
Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Культура
Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку
Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
ГЛАС.RU вчера в 08:34
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
РИА Новости вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не вернется на сцену
Пугачева была в кедах, что приятно удивило Дружинина. Портал Белновости пишет, что Пугачева решила не возвращаться на сцену.
Вести Подмосковья 01:10
Футбол
«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»
После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольством судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
Sport24.ru 00:30
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Ведомости 03 ноября в 07:03
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
Кемерово попал в топ-15 городов с самой дешёвой арендой жилья
Самая дорогая аренда оказалась в Москве: месяц в однокомнатной квартире обойдется в 36436 руб. А самая дешёвая аренда — в Волжском и Стерлитамаке: за 7927 и 8156 рублей в месяц соответственно.
Газета Кемерова вчера в 22:12
Игры
Новый драйвер NVIDIA Game Ready к запуску Red Dead Redemption 2 на ПК
Боевик Red Dead Redemption 2 от Rockstar, который наконец добрался до ПК, несомненно, является таковым, так что вслед за AMD соответствующий оптимизированный под игру драйвер представила и NVIDIA.
3DNews 01:24
Происшествия
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 03 ноября в 04:21
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Авто
Carhartt и Chevrolet выпустил спецверсию пикапа Silverado
Американская компания по производству спецодежды Carhartt и автопроизводитель Chevrolet создали специальную версию пикап Silverado.
REGNUM 01:29
Общество
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили
Lenta.ru вчера в 20:09
Политика
Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии
Сирийская провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства, сообщил в понедельник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад во время визита делегации сирийской провинции в Севастополь.
ТАСС вчера в 09:13
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 03 ноября в 10:37