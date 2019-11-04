Общество
РБКПутин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону штраф за производство порошковой алкогольной продукции составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб.
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Путин ввел штрафы до 500 тысяч рублей за производство и продажу порошкового алкоголя
Коммерсантъвчера в 12:06
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Общество
В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
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«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Армия и оружие
Какой праздник отмечают 5 ноября
Многим интересно, какой праздник отмечают 5 ноября Как сообщает ToDay News Ufa, День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой — отмечается ежегодно 5 ноября.
Политика
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Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
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Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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К сожалению, новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper действительно потребуют новый сокет
Ранее в Сети появились слухи о том, что грядущие CPU потребуют новый сокет, хотя это и было странно, ведь новые Epyc, аналогами которых и будут Ryzen Threadripper 3000, сохранили совместимость со старой платформой.
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
Политика
Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей
4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
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«Оттава» обыграла «Рейнджерс», Наместников и Панарин забили по голу
Происшествия
Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов
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Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
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Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Общество
МВД проработает вопрос о штрафах за небольшое превышение скорости
"МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", – сообщили в министерстве.
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В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Происшествия
Тела двух маленьких детей нашли в Приморье
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
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