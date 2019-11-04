Общество

РБКРБКПутин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону штраф за производство порошковой алкогольной продукции составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб.
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Путин ввел штрафы до 500 тысяч рублей за производство и продажу порошкового алкоголя

Коммерсантъвчера в 12:06

В РФ начнут штрафовать до 500 тысяч за оборот порошкового алкоголя

РЕН ТВвчера в 10:54

Путин ввел штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя

Московский Комсомолецвчера в 11:59

Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя

Известиявчера в 11:59

Путин одобрил штрафы за производство порошкового алкоголя

РИА Новостивчера в 11:38

Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя

ТАССвчера в 11:26

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

РБКвчера в 12:04
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Общество

В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Общество

Евангелие: когда за буквой не видны слово, предложение, смысл

Апостол Павел был, как можно видеть из оставленных им посланий и писем, человеком умным, интеллектуалом.
REGNUM 03 ноября в 00:15
Политика

Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков.
ТагилСити.ру вчера в 22:31
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Единоборства

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Армия и оружие

Какой праздник отмечают 5 ноября

Многим интересно, какой праздник отмечают 5 ноября Как сообщает ToDay News Ufa, День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой — отмечается ежегодно 5 ноября.
ToDay News Ufa вчера в 14:00
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в переговорах с Россией

В "Нафтогаз" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией о транзите газа. С таким заявлением выступил глава компании Андрей Коболев.
РЕН ТВ 01 ноября в 19:31
Космос

Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом

Inc-news.ru вчера в 05:29
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Гаджеты

К сожалению, новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper действительно потребуют новый сокет

Ранее в Сети появились слухи о том, что грядущие CPU потребуют новый сокет, хотя это и было странно, ведь новые Epyc, аналогами которых и будут Ryzen Threadripper 3000, сохранили совместимость со старой платформой.
iXBT.com вчера в 17:19
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей

4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru вчера в 12:37
Хоккей

«Оттава» обыграла «Рейнджерс», Наместников и Панарин забили по голу

Sportbox.RU вчера в 21:57
Происшествия

Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов

BFM.ru вчера в 23:48
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал вчера в 14:37
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03 ноября в 03:53
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

РИА Новости вчера в 04:13
Общество

МВД проработает вопрос о штрафах за небольшое превышение скорости

"МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", – сообщили в министерстве.
DP.RU вчера в 02:52
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия

Тела двух маленьких детей нашли в Приморье

Известия вчера в 22:09
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости 03 ноября в 11:40
Происшествия

В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде

Известия 03 ноября в 19:50
Происшествия

Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой

УралПолит.Ru вчера в 23:31
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