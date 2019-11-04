Общество

РБКРБКПутин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону штраф за производство порошковой алкогольной продукции составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб.
Читать в источнике
Комментировать219

Подробнее о событии

Путин утвердил штрафы за сухой алкоголь

Российская газетавчера в 11:32

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

РБКвчера в 12:04

Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя

Известиявчера в 11:59

Путин одобрил штрафы за производство порошкового алкоголя

РИА Новостивчера в 11:38

Путин ввел штрафы до 500 тысяч рублей за производство и продажу порошкового алкоголя

Коммерсантъвчера в 12:06

Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя

ТАССвчера в 11:26

Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

News.ruвчера в 10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Общество

Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Общество

Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц

В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия

В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Культура

Президент и Патриарх открыли выставку к 75-летию Победы

На выставке, организованной в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней.
Комсомольская правда вчера в 06:40
Политика

В конгрессе США призвали помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России

В конгрессе США предложили поддержать Инициативу трёх морей — объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы.
RT на русском вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия

В Петербурге массово отравились сотрудники офиса «Ленты»

Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина массово слегли с отравлением.
Gazeta.SPb 03:08
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Происшествия

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Общество

Правительство РФ признало Челябинск городом с неблагоприятной средой

Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Деловой квартал (Челябинск) 01:43
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Игры

Rockstar объявила точное время выхода Red Dead Redemption 2 на ПК

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК уже сегодня, и теперь Rockstar раскрыла точное время релиза ПК-версии: запустить игру можно будет уже посреди дня — в 16:00 по московскому времени.
Gmbox.ru 02:38
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00
Авто

Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3

Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Происшествия

Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

Газета.Ru 02:54
Музыка

Руслан Алехно: «Меня три года приглашали поучаствовать в „Голосе“»

Passion.ru 02 ноября в 11:14
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС вчера в 01:33
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Политика

Помпео: Трамп признал угрозу со стороны Китая

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 5 ноября, сообщил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, которая связана с Коммунистической партией Китая.
Аргументы недели 01:31
Происшествия

В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра «Э»

В Назрани прошли похороны начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.
Российская газета вчера в 09:03
Экономика

ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
РБК 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное