Общество
РБКПутин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону штраф за производство порошковой алкогольной продукции составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб.
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Путин ввел штрафы до 500 тысяч рублей за производство и продажу порошкового алкоголя
Коммерсантъвчера в 12:06
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
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В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
Культура
Президент и Патриарх открыли выставку к 75-летию Победы
На выставке, организованной в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней.
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В конгрессе США призвали помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России
В конгрессе США предложили поддержать Инициативу трёх морей — объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы.
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
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Общество
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Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
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Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
Правительство РФ признало Челябинск городом с неблагоприятной средой
Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Игры
Rockstar объявила точное время выхода Red Dead Redemption 2 на ПК
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК уже сегодня, и теперь Rockstar раскрыла точное время релиза ПК-версии: запустить игру можно будет уже посреди дня — в 16:00 по московскому времени.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
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Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
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Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
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Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
Политика
Помпео: Трамп признал угрозу со стороны Китая
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 5 ноября, сообщил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, которая связана с Коммунистической партией Китая.
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В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра «Э»
В Назрани прошли похороны начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.
Экономика
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.