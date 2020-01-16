Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейПутин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности. На этот пост он назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, сообщил telegram-канал РИА Новости.
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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

ТАСС08:55

Путин утвердил Медведева зампредом Совета безопасности

Коммерсантъ08:41

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Интерфакс08:18

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

RT на русском08:28

Путин назначил Медведева на новую должность

РБК08:20

Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

РИА Новости08:33

Путин введет должность зампредседателя Совбеза РФ и назначит на нее Медведева

ФАНвчера в 09:15
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes 06:46
Наука

Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

ToDay News Ufa 11:05
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Политика

Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию

Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Право.ру 01:37
Общество

Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, поручил добавить учителям пять тысяч рублей доплаты за классное руководство.
АМИТЕЛ вчера в 05:00
Экономика

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
РБК 09:01
Политика

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Российская газета 12:14
Хоккей

ЦСКА обыграл «Сочи» и первым в КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ и первыми в лиге обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона.
РИА Новости 13:47
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском 00:34
Политика

Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине

За выделение финансовой помощи Украине в 2019 году проголосовал Конгресс.
Росбалт 12:13
Наука

Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования

Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Индикатор 07:46
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России

Президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена.
РБК 14:25
Шоу-бизнес

Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Вечерняя Москва 07:20
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Политика

«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
ТВ Центр 09:06
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Lenta.ru 14:25
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Известия вчера в 03:55
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
Политика

Каким станет новое правительство при премьер-министре Мишустине

Рассказываем, кто такой Михаил Мишустин и какие изменения могут произойти в правительстве с его приходом.
Москва 24 08:01
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° 04:02
Баскетбол

Назван расширенный состав сборной РФ на матчи отбора к Евробаскету

Форвард ЦСКА Никита Курбанов не вошел в расширенный состав сборной России на первые матчи отбора к чемпионату Европы по баскетболу 2021 года, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.
РИА Новости 09:56
Политика

Лавров встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Аргументы и Факты 03:15
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