Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности. На этот пост он назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, сообщил telegram-канал РИА Новости.

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Политика Мишустин назвал задачи нового правительства Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.

Политика Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.

Общество Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, поручил добавить учителям пять тысяч рублей доплаты за классное руководство.

Экономика ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).

Наука Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.