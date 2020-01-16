Политика
Общественная служба новостейПутин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева
Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности. На этот пост он назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, сообщил telegram-канал РИА Новости.
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Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Общество
Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство
Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, поручил добавить учителям пять тысяч рублей доплаты за классное руководство.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Хоккей
ЦСКА обыграл «Сочи» и первым в КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф
Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ и первыми в лиге обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Политика
Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине
За выделение финансовой помощи Украине в 2019 году проголосовал Конгресс.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России
Президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена.
Шоу-бизнес
Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС
Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Происшествия
Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Каким станет новое правительство при премьер-министре Мишустине
Рассказываем, кто такой Михаил Мишустин и какие изменения могут произойти в правительстве с его приходом.
Общество
Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Баскетбол
Назван расширенный состав сборной РФ на матчи отбора к Евробаскету
Форвард ЦСКА Никита Курбанов не вошел в расширенный состав сборной России на первые матчи отбора к чемпионату Европы по баскетболу 2021 года, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.
Политика