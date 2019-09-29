Многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака станут подакцизными. Соответствующий закон о внесении изменений в Налоговый кодекс был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Документ был представлен на официальном портале правовой информации 29 сентября.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала подписчикам снимок без макияжа Анфиса Чехова не стесняется своей естественной красоты, в связи с чем смело показала подписчикам снимок без макияжа.

Общество Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".

Происшествия 19 человек стали жертвами пожара на фабрике в Китае 19 человек погибли при пожаре на фабрике в городе Нинбо в восточной китайской провинции Чжэцзян.

Гаджеты Windows 10 поддерживает функцию ответа на звонок со смартфона С помощью упомянутой опции пользователи смогут отвечать на звонки со смартфона, не вставая из-за компьютера и не включая сотовый.

Политика В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.

Политика Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).

Игры Стартовала Minecon Live Началась конференция Minecon, которую в этом году переименовали из Minecon Earth в Minecon Live.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Наука Новая методика позволит увидеть отдельные белки в синапсах Статья о новой методике опубликована в журнале Nature Communications.

Армия и оружие Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении 30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.

Политика Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Здоровье Врачи назвали признаки микроинсульта Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.

Армия и оружие Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона» Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Экономика Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Экономика Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши.

Наука Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.