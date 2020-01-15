Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин выбрал нового премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства провел встречу с Мишустиным, предложив ему пост председателя правительства.
Читать в источнике
Комментировать1658
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
Областная газета12:03

Подробнее о событии

Чем известен Михаил Мишустин

Znak.com12:48

Правительство Российской Федерации. Полномочия и структура

ТАСС13:08

Путин предложил Мишустину возглавить правительство

BFM.ru11:15

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Интерфакс11:13

Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера

РИА Новости11:59

Мишустин согласился занять должность премьер-министра

РБК11:31

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьера

RT на русском12:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Политика

Владимир Путин предложил поменять баланс

Предложения Владимира Путина систему поменяют. Президента с такими полномочиями, как сейчас, больше не будет.
Коммерсантъ 09:34
Футбол

Краневиттер может перейти из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»

Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщил в своем Twitter журналист Диего Армандо Медина.
Московский Комсомолец 13:11
Общество

Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд

В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК).
РБК 10:28
Политика

Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
РБК 14:00
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес с начала года две операции

МИР 24 вчера в 13:43
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК 04:19
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Sunmag.me 07:25
Происшествия

В сельском магазине в Мытищах произошел пожар

ТАСС 13:16
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Коммерсантъ 13:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова оплачивает возлюбленному отпуск

В комментариях под фото и видео Бузовой разгорелись споры об отношениях в паре.
Instanews Media вчера в 08:11
Экономика

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Известия 11:27
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Футбол

Кокорин забил гол за «Зенит» в товарищеском матче

РБК 13:57
Происшествия

Собравший деньги липчан кооператив признан банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом скандально известный финансовый кооператив «Капитал Инвест».
Gorod48 06:39
Общество

Белоруссия урезала прокачку российской нефти

Белоруссия урезала поставки вдвое из-за ремонта участка «Мозырь-Брест-3», который продлится три дня — с 14-го по 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Гомельтранснефть Дружба».
Lenta.ru 11:53
Технологии

АНБ обнаружило уязвимость в ОС Windows

Напомним, ранее АНБ выявило схожую уязвимость Windows, наличие которой позволяло хакерам осуществлять кибератаки на компьютеры пользователей в течение пяти лет.
RuNews24.ru 02:19
Единоборства

Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Газета.Ru 08:23
Политика

Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой

Политика Сегодня 12:48
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Шоу-бизнес

4-летняя дочь Ксении Бородиной сбрила себе бровь

Нередко в кадр попадают и дочери звезды «Дома-2» — 10-летняя Маруся и 4-летняя Теона.
Woman.ru 12:53
Футбол

«Милан» обыграл СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Матч 1/8 финала Кубка Италии Милан СПАЛ завершился со счетом 3:0.
Советский спорт 14:04
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Политика

Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
РИА Новости 13:51
Политика

Улицу в Симферополе предложили назвать именем экс-главы ДНР Захарченко

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предложил назвать одну из улиц в новом жилом квартале Симферополя в честь первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
РБК 13:28
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
REGNUM 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное