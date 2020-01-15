Политика
Lenta.ruПутин выбрал нового премьер-министра
Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства провел встречу с Мишустиным, предложив ему пост председателя правительства.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.Областная газета12:03
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На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Собравший деньги липчан кооператив признан банкротом
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АНБ обнаружило уязвимость в ОС Windows
Напомним, ранее АНБ выявило схожую уязвимость Windows, наличие которой позволяло хакерам осуществлять кибератаки на компьютеры пользователей в течение пяти лет.
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
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Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предложил назвать одну из улиц в новом жилом квартале Симферополя в честь первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
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Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.