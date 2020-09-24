Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
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Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию Путина направил российский писатель Сергей Комков, сообщает РИА Новости.В источнике
Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, это инициатива тех, кто выступает с таким предложением, в данном случае, это упомянутый вами писатель, есть определенные процедуры, рассмотрения номинантов, если решение будет принято прекрасно, Если нет, то ничего ужасного.
С чего всё началось
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков.
РИА Новости05:59
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