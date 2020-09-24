Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию Путина направил российский писатель Сергей Комков, сообщает РИА Новости.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, это инициатива тех, кто выступает с таким предложением, в данном случае, это упомянутый вами писатель, есть определенные процедуры, рассмотрения номинантов, если решение будет принято прекрасно, Если нет, то ничего ужасного.
С чего всё началось
РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков.
РИА Новости05:59
Подробнее о событии
РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИА Новости05:59
Росбалт

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Росбалт05:47
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ05:50
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАСС05:48
RT на русском

В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

RT на русском06:06
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАН05:57
РБК

Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РБК05:52

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Интерфакс06:05
363

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
122

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
220

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
170

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
486

Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения

Напомним, в июле 2018 года Рушан Юсупов был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).
Взгляд-инфо02:48