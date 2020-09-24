Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, это инициатива тех, кто выступает с таким предложением, в данном случае, это упомянутый вами писатель, есть определенные процедуры, рассмотрения номинантов, если решение будет принято прекрасно, Если нет, то ничего ужасного.