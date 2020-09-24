Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
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Российского президента Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделал это не Кремль. По словам представителя главы государства, если Путин получит премию - это хорошо, не получит - тоже ничего страшного.В источнике
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