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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Российского президента Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделал это не Кремль. По словам представителя главы государства, если Путин получит премию - это хорошо, не получит - тоже ничего страшного.В источнике
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РБК

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РБКвчера в 13:29
Известия

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Известия17:18
Комсомольская правда

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Комсомольская правдавчера в 15:04
РИА Новости

Владмир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

РИА Новости19:21
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъвчера в 05:50
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАССвчера в 05:48
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАНвчера в 05:57

Племянница Трампа подала на него в суд из-за наследства

Вашингтон, 24 сентября 2020, 21:14 — REGNUM Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп обратилась в суд с иском против него и других членов семьи, обвинив их в групповом мошенничестве с наследством её дедушки.
REGNUMвчера в 14:14
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Киберпанк уже рядом: Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома

Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила новую камеру видеонаблюдения, которая предназначена для использования в помещениях и способна взлетать для патрулирования дома.
3DNewsвчера в 16:25

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новостивчера в 10:50
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В Госдуме готовят законопроект о продуктовых карточках

Москва, 25 сентября 2020, 00:01 — REGNUM В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM17:01

В Кузбассе из-за SARS-CoV-2 закрыли девять образовательных учреждений

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — заявила она.
REGNUMвчера в 03:19
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Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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