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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Российского президента Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделал это не Кремль. По словам представителя главы государства, если Путин получит премию - это хорошо, не получит - тоже ничего страшного.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Выдвижение Путина на Нобелевскую премию объяснили

Lenta.ru08:54
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАСС05:48
РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИА Новости07:44
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ05:50
РБК

Российские политики, которых номинировали на Нобелевскую премию мира

РБК07:46
RT на русском

В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

RT на русском06:06
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАН05:57

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
Российская газета14:45
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Смольный прокомментировал очередь из скорых у Покровской больницы

В соцсетях и петербургских СМИ появилась информация о том, что снова, как и весной, в начале пандемии, у Покровской больницы образовались очереди из карет скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус.
Вести.Ru11:07
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ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата КХЛ, форварды армейцев Максим Шалунов и Максим Мамин записали на свой счет три очка за результативность.
РИА Новости14:57

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
News.ru11:41
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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США выдвинули президенту Венесуэлы новый ультиматум

Напомним, что политический кризис в Венесуэле продолжается с января 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признавать власть переизбравшегося на второй срок Николаса Мадуро и объявил себя президентом страны.
Царьград15:07

Хамзат Чимаев возглавит турнир UFC

Ранее 26-летний Хамзат Чимаев, за два месяца с небольшим успевший одержать три досрочных победы в UFC, сообщил, что от поединка с ним отказались все доступные бойцы из топ-10 полусреднего дивизиона организации.
FightTime.ru04:17
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