Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Смотрите также
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Певица Настя Каменских показала голую грудь на курорте
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Новое видео Галкина с Пугачевой раскритиковали подписчики
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
В американском Луисвилле во время протестов ранены двое полицейских
Потерпевший аварию под Тверью Су-30 был сбит другим истребителем
Российские Су-27 перехватили два бомбардировщика США над Черным морем
Рудковская объяснила обращение сына к Путину
Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
Российского президента Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделал это не Кремль. По словам представителя главы государства, если Путин получит премию - это хорошо, не получит - тоже ничего страшного.В источнике
Подробнее о событии