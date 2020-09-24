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Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил автор инициативы писатель Сергей Комков.В источнике
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РБК

Российские политики, которых номинировали на Нобелевскую премию мира

РБК07:46
РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИА Новости07:44
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАН05:57
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАСС05:48
RT на русском

В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

RT на русском06:06
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ05:50
Росбалт

Песков считает, что если Путин не получит Нобелевку, то «ничего страшного»

Росбалт06:11

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Андрей Бочаров провел заседание Клинического совета региона

Как сообщает пресс-служба главы региона, в первую очередь Андрей Бочаров обозначил необходимость четкого разделения потоков пациентов как в амбулаторном звене, так и на этапе оказания экстренной медпомощи: «Нельзя допускать госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями в обычные стационары», – подчеркнул губернатор.
Волгоградская правда06:58
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