Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
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Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил автор инициативы писатель Сергей Комков.В источнике
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