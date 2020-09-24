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Известия

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил автор инициативы писатель Сергей Комков.В источнике
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РБК

Российские политики, которых номинировали на Нобелевскую премию мира

РБК07:46
РИА Новости

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РИА Новости10:46
Lenta.ru

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Lenta.ru10:27
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Подъём09:50
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ05:50
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАСС05:48
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАН05:57

Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
РБКвчера в 01:12
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В Белоруссии прошла инаугурация Лукашенко

Как пишет RT, на мероприятие пришли сотни высших представителей государственной власти, парламентарии, руководители госструктур и т.д. Отмечается, что клятву президента Лукашенко прочитал на белорусском языке.
Город55.рувчера в 06:22
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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