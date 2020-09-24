Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
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В Нобелевский комитет в Осло поступила заявка на выдвижение президента России Владимира Путина на премию мира в 2021 году. Заявку направил академик, писатель Сергей Комков . Письмо было направлено 9 сентября, и уже 10 сентября оно поступило в штаб-квартиру Нобелевского комитета.В источнике
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