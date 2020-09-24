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Российская газета
Российская газета

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

В Нобелевский комитет в Осло поступила заявка на выдвижение президента России Владимира Путина на премию мира в 2021 году. Заявку направил академик, писатель Сергей Комков . Письмо было направлено 9 сентября, и уже 10 сентября оно поступило в штаб-квартиру Нобелевского комитета.В источнике
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РБК

Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РБК06:30
РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИА Новости05:59
Росбалт

Песков считает, что если Путин не получит Нобелевку, то «ничего страшного»

Росбалт06:11
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАСС05:48
RT на русском

В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

RT на русском06:06
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАН05:57
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ05:50

Украинские военные не смогли выстрелить из ПТРК Javelin в ходе учений

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время украинских военных учений Объединенные усилия-2020, рассказал генерал-майор ВСУ Валерий Залужный.
Политическая Экспертизавчера в 08:26
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Члены экипажа «Союза МС-16» вернутся на Землю 22 октября

«Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по возвращению экипажа из трёх человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — сообщили в госкорпорации.
RT на русском04:25
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В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
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