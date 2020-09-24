Дэниэл Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что готов вернуться к роли Гарри Поттера при условии, что автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг не будет иметь отношения к проекту.