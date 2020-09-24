Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
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Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. Заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков.В источнике
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