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РИА Новости
РИА Новости

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. Заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков.В источнике
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РИА Новости

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

РИА Новости19:21
Известия

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Известия17:18
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАССвчера в 05:48
РБК

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РБКвчера в 13:29
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъвчера в 05:50
Комсомольская правда

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Комсомольская правдавчера в 15:04
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАНвчера в 05:57

Суд в США может временно заблокировать запрет на скачивание TikTok

Судья в столичном округе Колумбия в ответ просьбу TikTok временно заблокировать вступление в силу решения Белого дома, постановил, что американская администрация к пятнице должна либо согласиться отложить вступление запрета в силу, либо предоставить суду аргументы против требования, выдвинутого TikTok.
Известия18:23

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Назван срок хранения еды в морозилке

Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
РИА Новости19:06

Из-за ковидных ограничений на Алтае упало число заявок на сделки с недвижимостью

По данным Росреестра, в 2020 году в Алтайском крае наблюдается нетрадиционная статистика по обращениям заявителей по оформлению прав на недвижимость В ведомстве падение заявок связывают с ограничениями из-за пандемии COVID-19.
Толк21:18