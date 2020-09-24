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REGNUM
REGNUM

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021. Соответствующую заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков.В источнике
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ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАССвчера в 05:48
РБК

Российские политики, которых номинировали на Нобелевскую премию мира

РБКвчера в 07:46
РИА Новости

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

РИА Новостивчера в 07:44
Интерфакс

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Интерфаксвчера в 05:53
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъвчера в 05:50
Известия

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Известия17:18
Росбалт

Песков считает, что если Путин не получит Нобелевку, то «ничего страшного»

Росбалтвчера в 06:11

«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными».
РБКвчера в 12:40
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Spotify и Epic Games создали коалицию против Apple

Технологические компании Spotify и Epic Games основали «Коалицию за справедливость приложений», нацеленную на борьбу с корпорацией Apple и создание равных условий для компаний ‒ разработчиков приложений.
Ведомостивчера в 14:18
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14