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REGNUM
REGNUM

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021. Соответствующую заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Выдвижение Путина на Нобелевскую премию объяснили

Lenta.ru08:54
РБК

Российские политики, которых номинировали на Нобелевскую премию мира

РБК07:46
RT на русском

В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

RT на русском06:06
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ05:50
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАСС05:48
РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИА Новости07:44
ФАН

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

ФАН05:57

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Интерфакс06:05
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС11:07
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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Ведомости08:21