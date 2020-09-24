Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
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Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021. Соответствующую заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков.В источнике
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