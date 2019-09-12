Политика
Москва 24Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад. Президент встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года.
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Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 01:18
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову
Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.
ТАСС 12:53
Политика
У США появился новый постпред при ООН
Уроженка Кентукки 57-летняя Крафт была послом США в Канаде.
Комсомольская правда 11:37
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Наука
Дмитрий Медведев открыл XXI Менделеевский съезд в Петербурге
На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент РАН Александр Сергеев и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
АБН 10 сентября в 03:57
Происшествия
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
Газета.Ru 13:32
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
РИА Новости 11:22
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Футбол
Алиев нагрубил украинскому полицейскому
Чемпионат 08:45
Армия и оружие
Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов
В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов в регионе.
Газета.Ru 02:43
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Волейбол
Россия и Турция начали первый матч на чемпионате Европы по волейболу
Сборные России и Турции по волейболу начали матч группового этапа чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 08:30
Авто
Треть россиян не платит транспортный налог
Чтобы оптимизировать работу с долгами по транспортному налогу, необходимо учитывать социокультурные особенности при определении ставок в каждом конкретном регионе, говорится в исследовании PricewaterhouseCoopers — международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.
Автомобили.ру 11:45
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Футбол
Ван дер Варт: Месси и Роналду лучшие игроки в мире, а не ван Дейк
Ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19.
Чемпионат 10:44
Шоу-бизнес
Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина
Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.
Bimru.ru 03:40
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47