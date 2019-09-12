Политика
Rambler News ServiceПутин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки
В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике. Об этом сообщает «РИА Новости». Ранее президент России прибыл в аэропорт Махачкалы, откуда он отправился в село Ботлих.
Читать в источнике
Оценить264
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
РИА Новости 14:43
Происшествия
Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
ТАСС 09 сентября в 19:07
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Футбол
Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.
Нева Спорт 13:11
Происшествия
В Курске вынесли приговор убийце Даниила Бирюкова
ТАКТ-Новости 08:06
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Футбол
Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат 14:09
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Авто
Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке
Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
iXBT.com вчера в 09:29
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Армия и оружие
Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США
Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru 07:00
Происшествия
США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан»
США выделят Багамским островам $4 млн на восстановление от последствий урагана "Дориан" и оказание гуманитарной помощи населению.
ТАСС 16:57
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Политика
Путин прибыл в Дагестан в годовщину отражения нападения боевиков
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан для участия в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине отражения нападения боевиков на республику.
ТК Звезда 05:46
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о первой советской лунной программе
Rambler News Service 07:05
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Экономика
Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.
Известия 13:19
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
Lenta.ru 17:23
Здоровье
30 человек в Ростове заразились лихорадкой Западного Нила
По данным на 9 сентября в регионе лихорадкой заболели 72 человека, из них 30 человек- жители Ростова.
Privet-Rostov.ru 12:49
Политика
Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине
Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.
Эхо Москвы 13:32
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12