В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике. Об этом сообщает «РИА Новости». Ранее президент России прибыл в аэропорт Махачкалы, откуда он отправился в село Ботлих.

Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки

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