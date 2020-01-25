Общество

ТАССТАССПутин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится
 в телеграмме на сайте Кремля.
RT на русском04:54

Подробнее о событии

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

RT на русском04:54

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при землетрясении в Турции

Газета.Ru04:48

Путин принес соболезнования родным жертв землетрясением в Турции

Комсомольская правда04:41

Кадыров выразил соболезнования Эрдогану из-за жертв землетрясения

РБК05:34

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за погибших при землетрясении в Турции

Известия04:29

Путин направил Эрдогану соболезнования после землетрясения в Турции

Московский Комсомолец04:24

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

ТАСС04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Футбол

Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи

Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
МК-Спорт вчера в 08:24
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
Российский Диалог 01:59
Политика

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Политика

В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
RT на русском 07:07
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
Теннис

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Газета.Ru 06:35
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Происшествия

Виновника смертельного ДТП в Москве в 2019 году штрафовали 650 раз

Известия 06:28
Происшествия

На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха

Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
ТАСС вчера в 07:13
Общество

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Весьма 05:35
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Piter.tv вчера в 04:15
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument вчера в 03:00
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Здоровье

Инфекционист назвал основные симптомы нового коронавируса из Китая

Инфекционист Владимир Никифоров, являющийся заведующим кафедрой в РНИМУ имени Пирогова, назвал основные симптомы, характерные для нового коронавируса из Китая.
Актуальные Новости 05:01
Гаджеты

Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

ToDay News Ufa вчера в 14:41
Здоровье

Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Известия 04:08
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк вчера в 06:23
Общество

Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти

Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
МИР 24 вчера в 12:59
Здоровье

Уральские учёные предложили испытать препарат против коронавируса

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) предложили испытать препарат «Триазавирин», разработанный на Урале, для определения его действия на коронавирус.
News.ru 23 января в 14:49
Политика

Голикова: в правительство внесли документ об отраслевой оплате труда

Документ уже внесли в правительство, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время представления нового министра труда и соцзащиты Антона Котякова коллективу ведомства.
Аргументы и Факты 23 января в 07:33
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию

Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 07:00
Политика

Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Южный Федеральный 23 января в 11:02
Политика

Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьера Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому Девятому каналу объяснил причину, по которой он не принял отставки премьер-министра Алексея Гончарука.
Life.ru вчера в 20:16
ещё по теме
Главное