Общество
ТАССПутин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.RT на русском04:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Футбол
Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи
Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
Политика
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Политика
В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Теннис
Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Общество
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Здоровье
Инфекционист назвал основные симптомы нового коронавируса из Китая
Инфекционист Владимир Никифоров, являющийся заведующим кафедрой в РНИМУ имени Пирогова, назвал основные симптомы, характерные для нового коронавируса из Китая.
Гаджеты
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Экономика
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
Общество
Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти
Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Здоровье
Уральские учёные предложили испытать препарат против коронавируса
Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) предложили испытать препарат «Триазавирин», разработанный на Урале, для определения его действия на коронавирус.
Политика
Голикова: в правительство внесли документ об отраслевой оплате труда
Документ уже внесли в правительство, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время представления нового министра труда и соцзащиты Антона Котякова коллективу ведомства.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Политика
Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию
Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Политика
Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьера Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому Девятому каналу объяснил причину, по которой он не принял отставки премьер-министра Алексея Гончарука.