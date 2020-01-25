с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

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