Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию РФ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сделает все, чтобы технические причины сокращения поставок по "Северному потоку" были устранены, передает ТАСС со ссылкой на интервью канцлера агентству DPA.