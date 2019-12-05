Эксперт ФБА «Экономика сегодня» подтверждает: Россия делает все возможное и невозможное, чтобы продлить СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году. США же нужен повод для выхода из договора, поэтому они не оставляют попыток привязать к нему Китай, запустив тем самым «эффект домино».

Путин выразил готовность продлить договор СНВ-3 быстро и без условий

Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".

Политика Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".

Энергетика Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.

Автоспорт В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1» Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.

Политика Скабеева дозвонилась до Зеленского Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Зарплаты учителям по всей России намерены выравнять В России нет единой системы оплаты труда учителей, поэтому за одинаковую работу педагоги получают разные зарплаты.