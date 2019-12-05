Политика
Экономика сегодняПутин выразил готовность продлить договор СНВ-3 быстро и без условий
Эксперт ФБА «Экономика сегодня» подтверждает: Россия делает все возможное и невозможное, чтобы продлить СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году. США же нужен повод для выхода из договора, поэтому они не оставляют попыток привязать к нему Китай, запустив тем самым «эффект домино».
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Общество
Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
Экономика
Сахалинские депутаты приняли новый бюджет в первом чтении
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".
Политика
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
Происшествия
Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Армия и оружие
Пентагон заявил о существенно выросшей угрозе со стороны России
Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор экс-депутату Госдумы
В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Политика
Скабеева дозвонилась до Зеленского
Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
США намерены убедить Турцию отказаться от С-400
Наука
Ученые впервые распечатали трахею на биопринтере
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Общество
Зарплаты учителям по всей России намерены выравнять
В России нет единой системы оплаты труда учителей, поэтому за одинаковую работу педагоги получают разные зарплаты.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.