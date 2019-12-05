Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин выразил готовность продлить договор СНВ-3 быстро и без условий

Эксперт ФБА «Экономика сегодня» подтверждает: Россия делает все возможное и невозможное, чтобы продлить СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году. США же нужен повод для выхода из договора, поэтому они не оставляют попыток привязать к нему Китай, запустив тем самым «эффект домино».
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Без всяких условий

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Путин: Россия готова продлить договор СНВ-3

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RT на русском11:17

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Путин предложил США продлить договор о ядерных вооружениях без условий

РБК11:28

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Life.ru10:57
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Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
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