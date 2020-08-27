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Ведомости
Ведомости

Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
Владимир Путин
Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся, и попросить соблюдать ограничительные меры, которые предлагают соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня, ведь чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни.
С чего всё началось
– Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
Кубанские новости07:27
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Коммерсантъ

Путин надеется, что второй волны COVID-19 не будет

Коммерсантъ07:24
Российская газета

«Вирус никуда не делся»: Путин высказался про вторую волну COVID-19

Российская газета07:33
ТАСС

Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире

ТАСС07:29
Вести.Ru

Путин объяснил, почему в некоторых странах опять вспышка коронавируса

Вести.Ru07:53
Известия

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны COVID-19

Известия07:06
РБК

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса

РБК07:21
РИА Новости

Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе

РИА Новости07:03

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
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Пенс официально согласился баллотироваться в вице-президенты США

Балтимор, США, 27 августа 2020, 07:35 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс 26 августа дал официальное согласие на участие в ноябрьских выборах в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии.
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

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Интерфакс08:05
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
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