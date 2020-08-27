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Ведомости
Ведомости

Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
Владимир Путин
Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся, и попросить соблюдать ограничительные меры, которые предлагают соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня, ведь чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни.
С чего всё началось
– Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
Кубанские новости07:27
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Вести.Ru

Путин объяснил, почему в некоторых странах опять вспышка коронавируса

Вести.Ru07:53
Российская газета

«Вирус никуда не делся»: Путин высказался про вторую волну COVID-19

Российская газета07:33
РБК

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса

РБК07:21
Коммерсантъ

Путин надеется, что второй волны COVID-19 не будет

Коммерсантъ07:24
Известия

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны COVID-19

Известия07:06
ТАСС

Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире

ТАСС07:29
РИА Новости

Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе

РИА Новости07:03

«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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«Ночь кино» в Ульяновской области проведут на 50 площадках

В этом году ульяновцам в рамках акции продемонстрируют три кинокартины отечественного производства: комедию «Холоп», спортивную мелодраму «Лед-2» и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4».
Первый ульяновский портал09:00

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48
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