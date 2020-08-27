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Ведомости

Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
Владимир Путин
Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся, и попросить соблюдать ограничительные меры, которые предлагают соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня, ведь чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни.
С чего всё началось
– Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
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