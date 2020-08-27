Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса
Смотрите также
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Путин сообщил о нейтральном поведении России в ситуации в Белоруссии
Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты
Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заразился коронавирусом
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет
Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
Путин оценил текущий уровень цен на нефть
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»
Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными
Более 270 тыс. американцев остались без электричества из-за урагана
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от коронавируса
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что и в России, и в мире удастся избежать «развития эпидемиологической ситуации». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса.В источнике
Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в ресторанах, этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию.
С чего всё началось
– Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
Подробнее о событии