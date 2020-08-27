Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что и в России, и в мире удастся избежать «развития эпидемиологической ситуации». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса.

Владимир Путин Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в ресторанах, этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию.