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РБК
РБК

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что и в России, и в мире удастся избежать «развития эпидемиологической ситуации». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса.В источнике
Владимир Путин
Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в ресторанах, этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию.
С чего всё началось
– Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
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