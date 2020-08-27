Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся, и попросить соблюдать ограничительные меры, которые предлагают соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня, ведь чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни.