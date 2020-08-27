Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
Владимир Путин
Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся, и попросить соблюдать ограничительные меры, которые предлагают соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня, ведь чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни.
С чего всё началось
– Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
Кубанские новости07:27
Подробнее о событии
Вести.Ru

Путин объяснил, почему в некоторых странах опять вспышка коронавируса

Вести.Ru07:53
Российская газета

«Вирус никуда не делся»: Путин высказался про вторую волну COVID-19

Российская газета07:33
РИА Новости

Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе

РИА Новости07:03
Коммерсантъ

Путин надеется, что второй волны COVID-19 не будет

Коммерсантъ07:24
Известия

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны COVID-19

Известия07:06
РБК

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса

РБК07:21
ТАСС

Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире

ТАСС07:29

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
RT на русском07:35
50

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
912

Gotham Knight будет без Бэтмена и Гордона

Судя по известиям о сюжете новой игры, в Gotham Knight не будет двух основных персонажей – самого Бэтмена, который погиб при взрыве в пещере, и комиссара полиции Джима Гордона.
Faktom09:41
5

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
12

Лавров призвал Помпео освободить отбывающих наказание в США россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Майку Помпео с призывом освободить отбывающих наказание россиян из гуманитарных соображений, сообщила в четверг, 27 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Известия09:21

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.
ТАСС10:20