Политика
RT на русскомПутин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»
Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа». Соответствующее заявление он сделал во время заседания совета по межнациональным отношениям.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".РИА Новости09:45
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Политика
Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом
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