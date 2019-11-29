Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа». Соответствующее заявление он сделал во время заседания совета по межнациональным отношениям.

Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

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