Политика

RT на русскомRT на русскомПутин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа». Соответствующее заявление он сделал во время заседания совета по межнациональным отношениям.
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с чего всё началось

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости09:45

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Путин надеется, что слово «мама» никогда не исчезнет из обихода в России

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Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

РБК10:30

Путин обеспокоился за слово «мама»

Lenta.ru10:15

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

РИА Новости09:45

Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

RT на русском11:00

Путин вступился за слово «мама»

Российская газета09:18

Путин надеется, что в России никогда не заменят слово «мама»

Life.ru09:14
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Политика

Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
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Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
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В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра

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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко на YouTube-канале Тимура Журавеля поведал о разговоре с президентом клуба и главном сожалении.
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Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
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Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Вести.Ru 08:03
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Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
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Насыщенный день на перемены в окружении и общении, не стоит делать все сгоряча – прежде чем сказать, необходимо несколько раз подумать.
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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В ДНР установили свою государственную границу

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
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Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

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Опубликован законопроект о домашнем насилии в России

7. Обсуждение законопроекта проходит на фоне многочисленных скандалов В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации.
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Донорская плазма в США оказалась загрязненной кофеином и лекарствами

Донорская плазма в США практически вся оказалась загрязненной кофеином и лекарствами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
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Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
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«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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Названо место проведения саммита «нормандской четверки»

Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
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В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»

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Путин нашел ахинею на российском телевидении

Российский президент Владимир Путин назвал ахинеей высказывания приглашенных на аналитические передачи «России 1» экспертов.
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В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

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Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк

По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Красная весна 03:05
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