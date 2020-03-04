с чего всё началось

Российский лидер выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов российских граждан. По его мнению, это связано с резким падением цен на энергоносители.

Финансы Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.

Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).

Политика МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17 Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общество В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.

Игры Выходит Black Mesa 1.0: ремейк культовой Half-Life Ранний доступ в Steam покидает шутер от первого лица Black Mesa, являющийся ремейком первой части видеоигр Half-Life, выходившей с 1998 года.

Общество Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.

Политика Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Происшествия Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.

Политика Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».

Биатлон Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.