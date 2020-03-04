Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Российский лидер выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов российских граждан. По его мнению, это связано с резким падением цен на энергоносители.
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК04 марта в 02:44

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Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ru04 марта в 11:55

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском04 марта в 05:52

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС04 марта в 01:31

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ04 марта в 02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия04 марта в 02:18

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru04 марта в 02:18

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК04 марта в 03:51
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Финансы

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
РБК 04:30
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Футбол

Дзюба работает в общей группе на открытой тренировке

РИА Новости 03:58
Общество

В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Вечерний курьер вчера в 23:36
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

Газета.Ru 02:06
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Киберспорт

Valve наймет новых дизайнеров для проекта, связанного с Dota 2

По словам Стивенса, Valve срочно потребовались дизайнеры для проекта, связанного с Dota 2. Он также отметил, что соискатели должны проживать рядом с Сиэтлом.
CyberSport.ru 04:22
Политика

МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Взгляд.ру 04:27
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
РБК вчера в 23:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Игры

Выходит Black Mesa 1.0: ремейк культовой Half-Life

Ранний доступ в Steam покидает шутер от первого лица Black Mesa, являющийся ремейком первой части видеоигр Half-Life, выходившей с 1998 года.
ЭндлессГеймОвер вчера в 07:22
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
РИА Новости 03:18
Футбол

Сборная России по футболу сыграет с командой Венгрии в Будапеште на «Пушкаш-Арене»

Сборная России по футболу проведет выездной матч Лиги наций против команды Венгрии на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште.
ТАСС Спорт 04:22
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Кино

«Шерлок в России» выйдет на экраны осенью

Стало известно, когда состоится премьера сериала "Шерлок в России". Картина появится на платформе START осенью 2020 года.
Piter.tv вчера в 09:10
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Кино

Фильм «Красотка» возглавил рейтинг любимых фильмов россиянок

Радио Маяк вчера в 00:41
Политика

Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 03:39
Кино

«Родина» в Челябинске потребовала снять с проката мультфильм из-за ЛГБТ-пропаганды

Как сообщалось ранее, в российском прокате будут вырезаны часть сцен с персонажем, который относится к ЛГБТ-сообществу.
Znak.com 03:02
Кино

В сети опубликовали новое видео со съемок «Сваты»

В сети появилось новое видео с площадки седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты».
Профиль 04:14
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
Энергетика

Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов.
Известия 01:44
Политика

Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку

МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Известия 04:07
Биатлон

Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место

Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
ГЛАС.RU вчера в 12:39
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
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