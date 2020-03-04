Экономика
Газета.RuПутин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян
Российский лидер выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов российских граждан. По его мнению, это связано с резким падением цен на энергоносители.
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБК04 марта в 02:44
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Финансы
Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Футбол
Дзюба работает в общей группе на открытой тренировке
Общество
В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Киберспорт
Valve наймет новых дизайнеров для проекта, связанного с Dota 2
По словам Стивенса, Valve срочно потребовались дизайнеры для проекта, связанного с Dota 2. Он также отметил, что соискатели должны проживать рядом с Сиэтлом.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Игры
Выходит Black Mesa 1.0: ремейк культовой Half-Life
Ранний доступ в Steam покидает шутер от первого лица Black Mesa, являющийся ремейком первой части видеоигр Half-Life, выходившей с 1998 года.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
Футбол
Сборная России по футболу сыграет с командой Венгрии в Будапеште на «Пушкаш-Арене»
Сборная России по футболу проведет выездной матч Лиги наций против команды Венгрии на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Кино
«Шерлок в России» выйдет на экраны осенью
Стало известно, когда состоится премьера сериала "Шерлок в России". Картина появится на платформе START осенью 2020 года.
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Кино
Фильм «Красотка» возглавил рейтинг любимых фильмов россиянок
Политика
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Кино
«Родина» в Челябинске потребовала снять с проката мультфильм из-за ЛГБТ-пропаганды
Как сообщалось ранее, в российском прокате будут вырезаны часть сцен с персонажем, который относится к ЛГБТ-сообществу.
Кино
В сети опубликовали новое видео со съемок «Сваты»
В сети появилось новое видео с площадки седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты».
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Энергетика
Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов.
Политика
Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку
МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Биатлон
Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место
Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.