с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии

Армия и оружие США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе 50 американских военных из района проведения турецкой операции в Сирии.

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