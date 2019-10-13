Политика
ТАССПутин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — указано в телеграмме.RT на русском06:46
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Армия и оружие
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе 50 американских военных из района проведения турецкой операции в Сирии.
Российская газета 09:43
Гаджеты
За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Дни24 04:20
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 11 октября в 09:19
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 09:54
Политика
Представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом
Представители Крыма впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне, сообщила РИА Новости член делегации, депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
РИА Новости вчера в 08:56
Политика
Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер
Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Общество
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Культура
Шнуров заявил о непонимании культуры деятелями искусства в России
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что решил войти в совет при комитете Госдумы по культуре из-за того, что российские деятели культуры не понимают в этой сфере.
РБК 09:00
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва 11 октября в 05:08
Армия и оружие
Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37
Авто
В России изменился расчет транспортного налога
В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
ToDay News Ufa вчера в 16:48
Футбол
Экс-тренер сборной России высказался о предстоящем матче с Кипром
Бывший наставник сборной России Георгий Ярцев рассказал, чего ждет от матча отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 между национальной российской командой и Кипром, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:24
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.
РБК 10 октября в 13:22
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Авто
В Сети продемонстрировали уникальную «Ниву» с дизелем Peugeot XUD-9L
Внедорожник, впоследствии названый как «ВАЗ-21215», комплектовался дизельным агрегатом Peugeot XUD-9L с рабочим объемом на 1,9 литров мощностью на 65 лошадиных сил мощностью на 65 лошадиных сил.
Pnzdrive 10:06
Автоспорт
«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии
В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
Советский спорт 05:06
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка мира по регби
Определились все участники четвертьфинальных матчей Кубка мира по регби, который проходит в Японии.
РИА Новости 09:31
Политика
Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47