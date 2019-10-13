Политика
RT на русскомПутин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент Роcсии Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии. Текст опубликован на сайте Кремля.
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«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — указано в телеграмме.RT на русском06:46
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Владимир Путин выразил соболезнования «японскому народу» из-за смертельного тайфуна
Комсомольская правда07:08
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