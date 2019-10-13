Политика

RT на русскомRT на русскомПутин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии

Президент Роcсии Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии. Текст опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — указано в телеграмме
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RT на русском06:46

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Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии

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