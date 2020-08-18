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Рано или поздно ситуация с ограничением добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ пройдет и российская экономика будет расти. Об этом в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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