Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

Рано или поздно ситуация с ограничением добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ пройдет и российская экономика будет расти. Об этом в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным заявил президент России Владимир Путин.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Путин оценил экономическую ситуацию в России

RT на русском07:29
Известия

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

Известия07:17
Национальная служба новостей

Путин заявил, что российская экономика будет расти

Национальная служба новостей07:25
Газета.Ru

Путин: падение российской экономики будет меньше, чем в других странах

Газета.Ru07:24
URA.Ru

Путин сравнил падение экономики в России и других странах

URA.Ru07:22
РБК

Путин напомнил Сечину о необходимости ответить на вызов роста экономики

РБК07:28
ТАСС

Путин: падение экономики России в этом году будет меньшим, чем во многих других странах

ТАСС07:07

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,6K

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

После обновления техрегламента Таможенного союза инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских автомобилистов за установленные на крышах их машин багажники в случае, если они не зарегистрированы и не имеют необходимой сертификации.
Discover2402:53
1,1K

Формула 1 вычислила 20 самых быстрых гонщиков с 1983 года

В рамках 70-летия Формулы 1 FOM совместно с Amazon Web Services составила рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия На основе данных с 1983 по 2019 года посредством алгоритма машинного обучения была высчитана чистая скорость всех гонщиков на одном быстром круге.
Autosport.com.ru05:14

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
84

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
213