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Известия
Известия

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

Рано или поздно ситуация с ограничением добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ пройдет и российская экономика будет расти. Об этом в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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РИА Новости

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

РИА Новости08:14
Lenta.ru

Путин пообещал рост российской экономики

Lenta.ru07:48
ТАСС

Путин: падение экономики России в этом году будет меньшим, чем во многих других странах

ТАСС07:07
РБК

Путин напомнил Сечину о необходимости ответить на вызов роста экономики

РБК07:28
Национальная служба новостей

Путин заявил, что российская экономика будет расти

Национальная служба новостей07:25
Известия

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

Известия07:17
RT на русском

Путин оценил экономическую ситуацию в России

RT на русском07:29

Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны
REGNUM09:02
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Новый протагонист, стригои и ведьма Скарлетт: появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village

Портал Biohazard Declassified со ссылкой на неназванного участника программы Resident Evil Ambassador поделился подробностями об одном из закрытых тестирований Resident Evil Village.
3DNews05:05

Иран усомнился в участии США в предложенном Путиным саммите

Онлайн-саммит по иранской проблематике, предложенный президентом России Владимиром Путиным, вряд ли окажется эффективным, проблема в США, чей президент Дональд Трамп вряд ли примет участие в мероприятии.
Известия09:12

Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъ07:00
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Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что в случае возникновения второй волны коронавируса снизятся цены на нефть, экономическая активность вновь упадет и наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 г.
Ведомости08:45
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