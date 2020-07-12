Политика
Lenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Футбол
Кикнадзе показал неприличный жест во время матча «Локомотив» — «Уфа»
RT на русском 14:47
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 10 июля в 04:14
Политика
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса
Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ
В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
RT на русском 15:31
Гаджеты
Процессоры для новых iPhone могут задержаться из-за санкций против Huawei
Процессоры для новых iPhone могут задержаться из-за санкций против Huawei.
Ferra 10:46
Авто
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты
На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас.
Российская газета 04:39
Политика
Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии с Косово
Лидер Республики Сербия Александр Вучич заявил, что диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва.
РБК 12:07
Общество
Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Политика
Трамп заявил о разработке самой быстрой гиперзвуковой ракеты в мире
Военное дело вчера в 10:58
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего
На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
Известия 16:15
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Подчеркивается, что накладки, выполненные из пластика, которые люди клеят на ноутбуки, на подходят для MacBook Pro, MacBook Air и MacBook.
Evo-rus.com 10:42
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс 16:08
Происшествия
Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым подготовили иски
Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова ознакомились с материалами дела, они подготовили иски к нему, сообщил адвокат Александр Добровинский.
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Футбол
Бышовец отреагировал на ошибку с именем, допущенную Карпиным
Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России по футболу, чемпион Олимпийских игр-1988 Анатолий Бышовец в шутку сказал, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оскорбил его, перепутав имя.
РИА Новости 15:25
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля.
Informus.ru 10 июля в 13:03
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
РИА Новости 12:51
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Общество
В Белоруссии планируют создать лоукостер
Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
РИА Новости 13:59