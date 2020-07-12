Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Известия06:41

Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес

РИА Новости06:50

Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

ТАСС06:45

Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес

РБК07:04

Путин прокомментировал критику в свой адрес

RT на русском06:41

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Lenta.ru06:30

Президент «с удовольствием прислушивается» к критике

Вести.Ru06:22
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Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
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Армия и оружие

Сирийские артиллеристы ответили на обстрелы в Идлибе и Хаме

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Политика

Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса

Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
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«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
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Процессоры для новых iPhone могут задержаться из-за санкций против Huawei

Процессоры для новых iPhone могут задержаться из-за санкций против Huawei.
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Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в США

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Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты

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Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии с Косово

Лидер Республики Сербия Александр Вучич заявил, что диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва.
РБК 12:07
Общество

Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний

Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:42
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Трамп заявил о разработке самой быстрой гиперзвуковой ракеты в мире

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Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
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Футбол

УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Происшествия

Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего

На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
Известия 16:15
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

Подчеркивается, что накладки, выполненные из пластика, которые люди клеят на ноутбуки, на подходят для MacBook Pro, MacBook Air и MacBook.
Evo-rus.com 10:42
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс 16:08
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Происшествия

Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым подготовили иски

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова ознакомились с материалами дела, они подготовили иски к нему, сообщил адвокат Александр Добровинский.
BFM.ru вчера в 12:20
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
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Футбол

Бышовец отреагировал на ошибку с именем, допущенную Карпиным

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России по футболу, чемпион Олимпийских игр-1988 Анатолий Бышовец в шутку сказал, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оскорбил его, перепутав имя.
РИА Новости 15:25
Авто

Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya

Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля.
Informus.ru 10 июля в 13:03
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Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
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Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
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В Белоруссии планируют создать лоукостер

Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
РИА Новости 13:59
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