Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес

РБК07:04

Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес

РИА Новости06:50

Президент «с удовольствием прислушивается» к критике

Вести.Ru06:22

Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Известия06:41

Путин прокомментировал критику в свой адрес

RT на русском06:41

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Lenta.ru06:30

Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

ТАСС06:45
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Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК вчера в 13:56
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
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Кино

Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года

Sony решила перенести премьеру экранизации Monster Hunter Пола Андерсона с 4 сентября на 23 апреля следующего года.
Игромания.ру вчера в 04:36
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Экономика

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Происшествия

МВД дало оценку стихийному шествию в Хабаровске после ареста Фургала

Комсомольская правда вчера в 08:13
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ вчера в 06:51
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Происшествия

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью

РИА Новости 08:14
Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Культура

Стас Михайлов прервал выступление и промок ради рукопожатия Лукашенко

Lenta.ru 07:35
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Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com 10 июля в 03:02
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Авто

Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

По данным площадки Classic Youngtimers Consultancy, где автомобиль выставлен на продажу, мощность 3,8-литрового V6 превышает 600 л.с. Это больше, чем у GT-R Nismo, который способен разгоняться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды.
Тарантас Ньюс 10 июля в 03:21
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Космос

Марсианский автомобиль: NASA представила фильм

NASA запускает на днях новую миссию под названием «Марс-2020». Цель – изучить планету, как можно лучше.
CarsGuru.net вчера в 03:30
Гаджеты

Apple разрабатывает игровую консоль на базе ARM

По данным ресурса Wccftech, Apple занимается разработкой собственной игровой консоли на базе ARM-процессора.
MobiDevices 07:46
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Авто

FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда

Car.ru вчера в 01:07
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Шоу-бизнес

Танцовщик Полунин удалил с груди татуировку с Путиным

Свое фото со сведенной татуировкой на груди, ранее изображающей президента России Владимира Путина, опубликовал танцовщик Сергей Полунин 10 июля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 05:22
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Политика

Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
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Общество

Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
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Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Lenta.ru 05:42
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

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Футбол

Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд угодил в скандал, сообщает Daily Star.Вечером 11 июля 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии.
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Трамп отверг идею выводить США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
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Общество

Возврат ограничений в России из-за коронавируса допустили в ВОЗ

В ВОЗ допустили, что России придется ввести ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщили в СМИ сегодня, 10 июля.
БрянскToday 10 июля в 01:15
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Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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