Политика
Lenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Шоу-бизнес
Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину видеться с дочерью
Телеканал 360° 09:41
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa 08:38
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»
Позади была выставка "Оттепель", а впереди еще будет собрание, которое посвящено временам перестройки.
Экономика сегодня вчера в 13:48
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 10 июля в 20:33
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Армия и оружие
Пушилин поздравил с выпуском первых в ДНР молодых офицеров
На торжественной церемонии по случаю выпуска присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, а также ряд руководителей министерств и ведомств.
Политическая Экспертиза 11:18
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 12,5 миллиона человек
По данным на 10 июля, в Северной столице коронавирус обнаружили у 26 981 человека: 1541 из них скончались, 20 890 человек выздоровели.
Петербургский дневник вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику
Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально. В первую очередь Карпович сильно похудела.
Комсомольская правда вчера в 15:35
Политика
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
РИА Новости вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице
Долгие годы актриса использует одну и ту же косметику.
Слово и Дело 05:48
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
В ДНР заявили, что КПП на линии соприкосновения откроют 13 июля
Пункт пропуска "Еленовка" на линии соприкосновения в Донбассе будет открыт 13 июля, на территорию, подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике, будут пропускать только при наличии специального разрешения на въезд, сообщили в воскресенье в межведомственном оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.
РИА Новости 09:33
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.
Pravda.Ru 08:18
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Шоу-бизнес
Гуф попарился в сауне с девушкой
Пока бывшая жена Гуфа Айза Анохина и Олег Майами друг-друга пиарят, музыкант наслаждается жизнью.
Paparazzi.ru 07:20
Шоу-бизнес
У актрисы Айшварии Рай выявили коронавирус
Ранее, как сообщает РИА Новости, COVID-19 выявили у Абхишека Баччана и у его отца Амитабха Баччана.
RT на русском 10:44
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Происшествия
Сына Бари Алибасова обвинили в избиении экс-помощника отца
Ранее сын продюсера обвинил Назарова в том, что тот причиняет вред отцу.
RuNews24.ru 09:05