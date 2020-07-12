Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Путин прокомментировал критику в свой адрес

RT на русском06:41

Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес

РИА Новости06:50

Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

ТАСС06:45

Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Известия06:41

Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес

РБК07:04

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Lenta.ru06:30

Президент «с удовольствием прислушивается» к критике

Вести.Ru06:22
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях

Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни.
Российская газета 19:07
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

REGNUM 19:00
58
Происшествия

Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске

К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Политика

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета 20:44
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Интернет

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 20:16
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 14:49
1,6K
Общество

Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
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Армия и оружие

Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
РИА Новости 19:46
Общество

В Германии проститутки устроили протест, чтобы вернуться к работе

РЕН ТВ 14:17
1
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,5K
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва 01:25
2
Общество

Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России

В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге.
Русская Планета 17:12
150
Экономика

Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

Россия занимает выжидательную позицию на рынке золота, временно приостановив закупки драгоценного металла для внутренних резервов.
Политика Сегодня 12:39
1
Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
13
Экономика

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group.
Известия 17:20
1
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости 17:14
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Гаджеты

Опубликованы скрытые функции смартфонов

Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:53
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Происшествия

На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки

В субботу городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству следствия заключил под стражу мужчину и женщину, которых ранее задержали по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает официальный сайт регионального Следственного управления СК.
Российская газета вчера в 03:29
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
3,4K
Общество

В США покончил с собой внук Элвиса Пресли

В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Наука

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Замана 10:55
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Здоровье

286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:11
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Автоспорт

В Renault подали протест против Racing Point

В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Здоровье

Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря

Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.
Актуальные Новости 10 июля в 03:41
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Вести.Ru 15:43
Хоккей

Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»

Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport 04:17
Здоровье

В Бурятии выявили более 3400 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 12 июля в регионе зарегистрировано 3414 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, из которых 1921 – в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 00:58
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Общество

Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства

Родители несовершеннолетних детей старше 16 лет могут рассчитывать на денежное пособие от государства.
Primpress.ru 16:30
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