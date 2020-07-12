Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

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