Политика
Lenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Политика
Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть
Областная газета вчера в 04:47
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге
Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано.
ТАСС 14:49
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
Общество
Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward
Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 14:24
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 13:07
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Футбол
Два пенальти помогли «Динамо» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
RT на русском 13:31
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 14:44
Происшествия
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина ограбил банк на 4 млн рублей
По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 16:40 вооруженный пистолетом мужчина в медицинской маске забежал в банк на проспекте Ветеранов.
Znak.com вчера в 12:16
Происшествия
В Подмосковье подтопленными остались около 250 приусадебных участков
В Московской области в результате сильного дождя остаются подтопленными 248 приусадебных участков и 109 дачных домов.
Известия 10 июля в 02:16
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен с большой долей вероятности продолжит карьеру в России.
Sport24.ru 14:29
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Спорт
СМИ: британские атлеты принимали экспериментальное вещество перед ОИ-2012
Девяносто один британский спортсмен принимал экспериментальное вещество перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:33
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
Общество
Жители Новороссийска сфотографировали комету Neowise в ночном небе
Жителям Новороссийска удалось не только полюбоваться кометой, но и заснять ее.
Наша газета (Новороссийск) 09:30
Происшествия
В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
Происшествия
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше
Гражданин Украины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал заложить бомбу на избирательном участке в польском гмине (малая административно-территориальная единица) Слупья Конецкая.
Известия 14:29
Автоспорт
«Формула-1» опровергла перенос Гран-при Австрии в Венгрию
Представители "Формулы-1" опровергли информацию о переносе Гран-при Венгрии в Австрию. Об этом сообщает журналист BBC Дженни Гоу.
МК-Спорт 07:32
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
Сирийские военные в пятницу отразили атаку боевиков на свои позиции в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня.
ТАСС вчера в 15:04
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21