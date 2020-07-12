Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
Читать в источнике
Комментировать508

Подробнее о событии

Путин прокомментировал критику в свой адрес

RT на русском06:41

Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес

РИА Новости06:50

Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

ТАСС06:45

Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Известия06:41

Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес

РБК07:04

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Lenta.ru06:30

Президент «с удовольствием прислушивается» к критике

Вести.Ru06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
43
Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
8,8K
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Здоровье

Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров

Важно, чтобы в человеческом организме было достаточное количество минералов, витаминов, антиоксидантов и белков.
Evo-rus.com 06:37
30
Футбол

УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Политика

Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире

МИР 24 вчера в 15:00
137
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области

Москва 24 06:50
Футбол

Сочи — Спартак 1:0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Общество

Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом

Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru вчера в 22:16
14
Экономика

Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
721
Общество

Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом

Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
18
Единоборства

Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Политика

Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг

С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
ИА Красная Весна 05:56
8
Армия и оружие

Боевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке

Российская газета вчера в 20:40
31
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
3,4K
Гаджеты

Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
19
Политика

В Кремле заявили о «нижней точке» в отношениях России и США

Состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:12
Общество

Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
115
Здоровье

В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов

На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными.
РБК 06:50
87
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
84
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,4K
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
4
Происшествия

По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
362
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
71
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 727 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:07
125
Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии

Известия вчера в 16:19
6
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
365
Политика

В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
Происшествия

В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
6
Политика

Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды

Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное