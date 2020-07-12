Политика
Lenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Здоровье
Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров
Важно, чтобы в человеческом организме было достаточное количество минералов, витаминов, антиоксидантов и белков.
Evo-rus.com 06:37
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Политика
Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире
МИР 24 вчера в 15:00
Футбол
Сочи — Спартак 1:0
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Общество
Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом
Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru вчера в 22:16
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Политика
Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг
С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
ИА Красная Весна 05:56
Армия и оружие
Боевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке
Российская газета вчера в 20:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Гаджеты
Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети
Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
Политика
В Кремле заявили о «нижней точке» в отношениях России и США
Состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:12
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
Здоровье
В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов
На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными.
РБК 06:50
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 727 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:07
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Известия вчера в 16:19
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»
В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
Политика
Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды
Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:08