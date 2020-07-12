Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости. Путин считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной.
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Путин прокомментировал критику в свой адрес

RT на русском06:41

Путин раскрыл отношение к критике в свой адрес

РИА Новости06:50

Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

ТАСС06:45

Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Известия06:41

Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес

РБК07:04

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Lenta.ru06:30

Президент «с удовольствием прислушивается» к критике

Вести.Ru06:22
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Здоровье

Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров

Важно, чтобы в человеческом организме было достаточное количество минералов, витаминов, антиоксидантов и белков.
Evo-rus.com 06:37
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Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,2K
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
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Шоу-бизнес

Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику

Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально. В первую очередь Карпович сильно похудела.
Комсомольская правда вчера в 15:35
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение

На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова сфотографировалась в одних трусиках

На фотографии видна голая спина звезды. Из одежды на Анфисе только трусики.
7 новостей 11:20
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Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
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Футбол

«Олимпик» разгромил «Мариуполь» в чемпионате Украины

«Мариуполь» в матче 30-го тура чемпионата Украины уступил на своем поле «Олимпику».
Bookmaker-ratings.ru 12:06
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня была фантастическая гонка

Российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят остался в восторге от гонки на Гран-при Штирии, в которой он заработал первые очки в нынешнем сезоне.
Вести.Ru 13:08
Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Сетевой инсайдер MauriQHD утверждает, что корпорация Apple работает над новым смартфоном, который будет стоить дешевле нового iPhone SE.
Профиль 07:48
2
Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Названы продукты, употребление которых в пищу тормозит мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе — оказывает разрушительное действие на мозг.
Lenta.ru 05:42
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Авто

Обновленный Renault Duster показали на рендерах

Независимые дизайнеры показали в Сети 3D-рендеры кроссовера Renault Duster, отметив, что он мог бы продолжать удерживать популярность на российском рынке, если бы разработчики пошли на улучшение транспортного средства.
Car.ru 06:59
Космос

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 00:09
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
2
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Политика

Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников

Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
Lenta.ru 08:12
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Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
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Происшествия

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС вчера в 14:59
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Происшествия

В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес

Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся ангар с производственным оборудованием

"В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке", - сказала Зырянова.
Газета.Ru 12:57
Общество

Почти 38 млн человек пострадали из-за наводнений в Китае

Газета.Ru 11:18
Общество

Москвичей предупредили о граде и грозе

На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
РИАМО 10:10
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Политика

Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
РИА Новости вчера в 19:00
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
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Фигурное катание

Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Коммерсантъ 06:46
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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