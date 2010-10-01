Экономика

REGNUMREGNUMПутин высказался о дополнительном финансировании национальных проектов

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что экономическому блоку правительства вместе с Центральным банком и Счетной палатой нужно подумать о дополнительных источниках финансирования национальных проектов.
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