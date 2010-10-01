Экономика
REGNUMПутин высказался о дополнительном финансировании национальных проектов
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что экономическому блоку правительства вместе с Центральным банком и Счетной палатой нужно подумать о дополнительных источниках финансирования национальных проектов.
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Путин призвал внимательно подумать над смягчением ДКП и бюджетного правила
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:22
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Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Происшествия
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Культура
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Канадский телеканал CBC убрал эпизод с участием американского лидера Дональда Трампа из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который был показан в эфире.
Происшествия
К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении
Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Хоккей
Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ
КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр
Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу
Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Политика
Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Кино
26 декабря на большой экран выходит комедия Клима Шипенко «Холоп»
26 декабря на большой экран выходит комедия Клима Шипенко "Холоп". Сюжет закручен на теме отцов и детей.
Общество
Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»
Армия и оружие
Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Авто
Subaru показала тизер нового Levorg STI Sport
Японская компания Subaru готовится к мировой премьере нового универсала Levorg STI Sport, который получит более агрессивную внешность и спортивные характеристики.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Проект закона, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Общество
Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Общество
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США
Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Шоу-бизнес
Татьяна Столяр высмеяла Константина Богомолова
Происшествия
На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского
На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского.