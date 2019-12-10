Политика

REGNUMREGNUMПутин высказался о «гламурных людях» на параде Победы

На заседании СПЧ речь зашла о том, что на парад Победы в последние годы приходит всё больше и больше «гламурных людей». Путин подчеркнул, что власти всегда стараются пригласить на парад Победы максимальное число ветеранов войны.
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Владимир Путин
Что касается парада - участников и гостей, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы не можете не видеть их на трибунах.
— Владимир ПутинТАСС 09:25

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