Политика
REGNUMПутин высказался о «гламурных людях» на параде Победы
На заседании СПЧ речь зашла о том, что на парад Победы в последние годы приходит всё больше и больше «гламурных людей». Путин подчеркнул, что власти всегда стараются пригласить на парад Победы максимальное число ветеранов войны.
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Что касается парада - участников и гостей, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы не можете не видеть их на трибунах.
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