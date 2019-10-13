Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил, что в любом случае Россию это затронет в наименьшей степени.

Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны

Армия и оружие Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Происшествия Бродячий енот устроил погром в московском кафе Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18 Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Армия и оружие В США заявили о готовности моментально ввести санкции против Турции Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.

Происшествия Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.

Происшествия В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Авто BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.

Общество В США нашли рыбу, способную выжить без воды В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».

Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Политика Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.

Происшествия В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Футбол Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке» Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.

Шоу-бизнес Нюша решила избавиться от родинки над губой Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Шоу-бизнес Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.

Футбол Неймар получил травму в товарищеском матче Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии.

Политика Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.