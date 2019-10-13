Армия и оружие

РБКРБКПутин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны

Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил, что в любом случае Россию это затронет в наименьшей степени.
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Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ

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