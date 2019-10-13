Армия и оружие
РБКПутин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил, что в любом случае Россию это затронет в наименьшей степени.
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Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Армия и оружие
В США заявили о готовности моментально ввести санкции против Турции
Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.
REGNUM 10:15
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 09:54
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru 05:00
Кино
Новогодний выпуск мультфильма «Как приручить дракона» выйдет 3 декабря
Политическая Экспертиза вчера в 19:15
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Sportbox.RU вчера в 21:49
Авто
BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях
Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
Motor 07:00
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Здоровье
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
РИА Новости 09:16
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58
Политика
Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины
Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.
Вести.Ru 09:55
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Футбол
Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
Чемпионат 08:05
Здоровье
Радий Хабиров провел выездной «Час главы» в Стерлибашевском районе
Башинформ вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии.
Газета.Ru 09:17
Политика
Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.
РИА Новости 05:46
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57