Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России, а также работать над новыми договоренностями о контроле за вооружениями. Однако при их отсутствии, заметил он, Россия продолжит развивать ядерные силы.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Экономика Украина подсчитала доход от транзита газа из России Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Экономика Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

Политика Путин назвал возможное изменение в Конституцию Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.

Экономика Биржевые индексы США обновили исторические максимумы в конце недели Биржевые индексы в ходе последней торговой сессии обновили исторические максимумы, реагируя таким образом на новости о подписании руководителями США и КНР первой части торгового соглашения.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».