Армия и оружие
Взгляд.руПутин потребовал лучшего в мире оружия
Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России, а также работать над новыми договоренностями о контроле за вооружениями. Однако при их отсутствии, заметил он, Россия продолжит развивать ядерные силы.
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Путин о вооружении России: Нас не может устраивать ничья, мы должны быть лучшими
Комсомольская правда06:57
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Общество
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