Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руПутин потребовал лучшего в мире оружия

Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России, а также работать над новыми договоренностями о контроле за вооружениями. Однако при их отсутствии, заметил он, Россия продолжит развивать ядерные силы.
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Путин о вооружении России: Нас не может устраивать ничья, мы должны быть лучшими

Комсомольская правда06:57

Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов

РИА Новости06:25

Российское оружие должно стать лучшим в мире — Путин

REGNUM06:43

Путин потребовал лучшего оружия

Lenta.ru06:39

Путин — о готовности армии к победам: Это не шахматы, где может устроить ничья

Life.ru06:26

Путин: война - не шахматы, ничья не устраивает

Московский Комсомолец06:25

Путин потребовал лучшего в мире оружия

Взгляд.ру06:48
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США.
Lenta.ru 08:35
Политика

Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, напомнил Путин

Глава СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров.
ФАН 11:06
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.
Lenta.ru 10:53
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Instanews Media 04:09
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Шоу-бизнес

Максим Фадеев прокомментировал нелестное высказывание Наргиз о России

URA.Ru 07:38
Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:10
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Российская газета вчера в 23:25
Авто

Названы способы остановить авто при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa вчера в 01:04
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Политика

Путин назвал возможное изменение в Конституцию

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
Lenta.ru 10:51
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
Экономика

Биржевые индексы США обновили исторические максимумы в конце недели

Биржевые индексы в ходе последней торговой сессии обновили исторические максимумы, реагируя таким образом на новости о подписании руководителями США и КНР первой части торгового соглашения.
Московский Комсомолец 21 декабря в 16:26
Происшествия

Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами

Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Lenta.ru 09:51
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
Футбол

Давид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКА

Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов сообщил, что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
ГЛАС.RU 08:09
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Футбол

Появились даты игр «Ростова» с «Ахматом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Сочи»

9 марта «Ростову» предстоит сыграть с ЦСКА, 15 марта встретиться с «Локомотивом», а 20 марта померяться силами с соседями из Краснодарского края, командой «Сочи».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:23
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv 04:26
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала лицо дочки и раскрыла ее имя

Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
Uznayvse.ru вчера в 05:04
Политика

В Хорватии на выборах президента лидирует кандидат от оппозиции

РЕН ТВ 22 декабря в 14:39
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 11:14
Общество

Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке

Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Московский Комсомолец 09:33
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