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Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Политика Полпред президента оценил сроки формирования нового правительства Представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх оценил возможные сроки создания нового кабинета министров.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

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Политика В Госдуме предложили «справедливо» пересчитать зарплаты россиян Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.

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