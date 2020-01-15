Политика
RT на русскомПутин высказался о количестве президентских сроков
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Кино
Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи
После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
Общество
Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Происшествия
Три человека пострадали из-за хлопка газа в жилом доме в Уфе
В двухэтажном жилом доме в Уфе произошел хлопок газа, в результате которого в квартире на втором этаже обрушился потолок, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».
Кино
Amazon раскрыла актерский состав сериала «Властелин колец»
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
Полпред президента оценил сроки формирования нового правительства
Представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх оценил возможные сроки создания нового кабинета министров.
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Политика
В Госдуме предложили «справедливо» пересчитать зарплаты россиян
Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.
Политика
Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Политика
СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Общество
Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства России, вице-премьеров и федеральных министров.
Общество
Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
Игры
BioWare тизерит ремастер трилогии Mass Effect?
На недавнем финансовом отчёте руководители EA открыто дали понять, что издательство заинтересовано в создании различных ремастеров своих классических проектов.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.