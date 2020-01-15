Политика

RT на русскомRT на русскомПутин высказался о количестве президентских сроков

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.
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Путин согласился, что президент не может занимать этот пост больше двух сроков

Газета.Ru06:42

Путин согласен, что одно и то же лицо не должно быть президентом более двух сроков подряд

ФАН05:09

Путин согласен, что президент РФ не может занимать пост более двух сроков подряд

ТАСС05:57

Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков

РИА Новости05:48

Путин высказался о количестве президентских сроков

RT на русском05:20

Третьего срока не будет: Путин расставил «точки» в вопросе преемника - есть «жёсткие требования»

Царьград05:15

Путин счел непринципиальным вопрос о числе президентских сроков

РБК06:22
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
BFM.ru 08:36
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Кино

Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

Евразия Daily 07:49
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Политика

Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи

После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
РБК 09:10
Общество

Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Газета.Ru 07:12
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
РЕН ТВ вчера в 02:32
Происшествия

Три человека пострадали из-за хлопка газа в жилом доме в Уфе

В двухэтажном жилом доме в Уфе произошел хлопок газа, в результате которого в квартире на втором этаже обрушился потолок, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 22:44
Кино

Amazon раскрыла актерский состав сериала «Властелин колец»

Discover24 01:46
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Политика

Полпред президента оценил сроки формирования нового правительства

Представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх оценил возможные сроки создания нового кабинета министров.
Петербургский дневник 09:34
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today 06:36
Биатлон

Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU

Pravda.Ru 09:23
Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Ведомости вчера в 09:33
Политика

В Госдуме предложили «справедливо» пересчитать зарплаты россиян

Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.
Век 03:29
Политика

Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
РЕН ТВ 13 января в 21:55
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
iReactor вчера в 22:35
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ

Вести.Ru 01:36
Политика

СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ.
RT на русском 07:28
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Общество

Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Известия 04:42
Общество

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию

Президент предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства России, вице-премьеров и федеральных министров.
Осетия-Ирыстон 08:31
Общество

Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

REGNUM вчера в 11:34
Игры

BioWare тизерит ремастер трилогии Mass Effect?

На недавнем финансовом отчёте руководители EA открыто дали понять, что издательство заинтересовано в создании различных ремастеров своих классических проектов.
Игромания.ру 07:53
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На Урале арестовали убившего ребенка при стрельбе по банкам мужчину

Известия 08:13
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
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