Политика

RT на русскомRT на русскомПутин высказался о количестве президентских сроков

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.
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Путин согласился, что президент не может занимать этот пост больше двух сроков

Газета.Ru06:42

Путин счел непринципиальным вопрос о числе президентских сроков

РБК06:22

Путин высказался о количестве президентских сроков

RT на русском05:20

Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков

РИА Новости05:48

Путин согласен, что президент РФ не может занимать пост более двух сроков подряд

ТАСС05:57

Третьего срока не будет: Путин расставил «точки» в вопросе преемника - есть «жёсткие требования»

Царьград05:15

Путин согласен, что одно и то же лицо не должно быть президентом более двух сроков подряд

ФАН05:09
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Политика

Путин заявил о запросе на перемены в обществе

В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Lenta.ru 04:12
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Спойлер: Медведев не будет премьер-министром Владимир Путин объявил на встрече с членами правительства о том, что готов предложить Дмитрию Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности России.
Gorodkirov.ru 08:56
Экономика

Россия планирует ограничить экспорт зерна

Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:56
Происшествия

В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля

РИА Новости 09:38
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
РБК 11:07
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Футбол

Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели

Рамблер 07:31
Политика

Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
РИА Новости 10:50
Происшествия

Дело сына экс-вратаря Соколова отправлено в суд

Дело об убийстве супруги Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, было направлено в суд.
Газета.Ru 09:12
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
РБК 07:01
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК вчера в 00:06
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

REGNUM 00:38
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Энергетика

Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Народные новости вчера в 20:09
Происшествия

На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину

RT на русском 09:26
Политика

«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
РБК 09:49
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Политика

Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Astera 04:11
Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Московский Комсомолец 10:20
Общество

С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:48
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Космос

Астрофизики зафиксировали гамма-излучение от слияния нейтронных звезд

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