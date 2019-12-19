Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста из Ленобласти, который спросил про мусорную проблему в регионе. По словам представителя СМИ, под окнами у жителей растут горы отходов, который везут из Петербурга.

Путин высказался о мусорной проблеме в Ленобласти

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