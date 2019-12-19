Политика

МР7.руМР7.руПутин высказался о мусорной проблеме в Ленобласти

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста из Ленобласти, который спросил про мусорную проблему в регионе. По словам представителя СМИ, под окнами у жителей растут горы отходов, который везут из Петербурга.
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Путин не исключил, что реформа обращения с ТКО в Петербурге и Москве начнется раньше плана

ТАСС05:08

Владимир Путин в ответ на вопрос о петербургском мусоре в Ленобласти: «Людям нужно объяснять»

Фонтанка.Ру04:48

Журналист из Ленобласти вне очереди спросил у Путина про мусорную реформу

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Ситуация должна поменяться: Путин ответил на вопрос о вывозе мусора из Петербурга

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Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти

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Владимир Путин ответил на вопрос о мусор, которым Петербург «заваливает» Ленобласть

ЛОТ04:27

Журналист из Ленобласти вопросом про мусор рассмешил Путина

REGNUM04:49
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Спорт

Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»

Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
ProstoProSport 05:30
Политика

Путин обещал подумать о помиловании экс-мэра Махачкалы Амирова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает о возможности помилования экс-мэра Махачкалы Саида Амирова.
ФАН 06:23
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Lenta.ru 04:57
Политика

Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Известия 05:52
Политика

Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов

Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
Российская газета 06:45
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Известия 07:33
Политика

Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
RT на русском 06:13
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Общество

Лондонский суд огласил даты слушаний по вопросу экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона 19 декабря определил порядок и даты слушаний по делу экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Комсомольская правда 07:39
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Футбол

В Оренбурге планируют строительство нового футбольного стадиона

Строительство нового футбольного стадиона в Оренбурге начнётся в 2022 или 2023 году.
REGNUM 07:44
Политика

Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.
iReactor 07:45
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Общество

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
РИА Новости 06:52
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Lenta.ru 05:24
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Новая экранизация мюзикла «Кошки» потерпела полное фиаско

Bimru.ru 06:05
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В Microsoft заявили о «посмертной» поддержке Windows 7

Компания Microsoft заявила, что будет частично поддерживать Windows 7 даже после окончания официального срока «жизни» ОС.
Профиль 07:39
Политика

Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин

Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Вести.Ru 05:40
Общество

Глава Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице

Губернатор Колымы Сергей Носов на совещании в четверг поручил сотрудникам Министерства здравоохранения пересчитать все комплекты постельного белья в отделении травматологии Магаданской областной больницы, а также провести проверку по всем жалобам жителей региона в социальных сетях.
РИА Новости 01:03
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Воспитатель детского сада скончалась во время эвакуации детей после сообщения о минировании дошкольных учреждений Еврейской АО.
Газета.Ru 01:49
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
УралПолит.Ru 07:09
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