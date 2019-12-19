Политика
RT на русскомПутин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора
В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Он подчеркнул, что такой отрасли, как переработка бытовых отходов, раньше в стране не было, она создаётся с нуля.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
Политика
Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — верх цинизма.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Политика
Путин оценил последствия для России от резких климатических изменений
Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России.
Политика
Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Политика
Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину
В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Политика
Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы
Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Экономика
Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Общество
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Политика
Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Общество
Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку
В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».
Технологии
NVIDIA представила PhysX 5.0
NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье
Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Политика
Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря
Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Экономика
Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
Здоровье
Названы симптомы появления тромбов и продукты, защищающие от них
Медики рассказали о четырех симптомах появления тромбов и о продуктах, которые могут защитить от них.
Политика
Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе
На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Происшествия