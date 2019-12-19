Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Он подчеркнул, что такой отрасли, как переработка бытовых отходов, раньше в стране не было, она создаётся с нуля.
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Эксперт оценил выход мусорной отрасли из «серой» зоны за год реформы

РИА Новости06:16

Погрязли в чистоте. Почему тарифы повысили, а мусора не стало меньше?

Аргументы и Фактывчера в 16:06

Путин потребовал избавиться от криминала при реализации мусорной реформы

Известия04:36

Журналист закричал Путину про мусор и потребовал разговора наедине

Московский Комсомолец04:28

Россия генерирует 70 млн тонн бытовых отходов в год – Путин

Dairy News04:42

Путин: не хватает прямого общения с гражданами по вопросу отходов

Коммерсантъ04:37

Схемы обращения с ТКО: принципы эффективности

ТАССвчера в 09:06
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Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
ТАСС 05:34
Политика

Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — верх цинизма.
Народные новости 05:58
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин оценил последствия для России от резких климатических изменений

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России.
Ведомости 05:09
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Политика

Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
ТАСС 05:17
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Политика

Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы

Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Российская газета 05:55
Экономика

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM 02:13
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Общество

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM 04:49
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Политика

Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно

По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Комсомольская правда 05:35
Общество

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
REGNUM 03:59
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru вчера в 09:50
Футбол

Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».
Lenta.ru 04:30
Технологии

NVIDIA представила PhysX 5.0

NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Игромания.ру 06:15
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 06:15
Здоровье

Названы симптомы появления тромбов и продукты, защищающие от них

Медики рассказали о четырех симптомах появления тромбов и о продуктах, которые могут защитить от них.
МедиаПоток вчера в 12:46
Политика

Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Российская газета 01:07
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском вчера в 06:43
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
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