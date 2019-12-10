Политика
ВедомостиПутин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
Допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, нельзя, добавил президент. Но иногда и сотрудники правоохранительных органов грубо нарушают закон в ходе разгона митингов, такие границы переходить нельзя, отметил Путин.
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Происшествия
В брянской колонии забили заключенного до смерти
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Киберспорт
Новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima
На последнем State of Play 2019 года показали новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima.
Политика
«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Гаджеты
Опубликован ТОП самых мощных смартфонов
Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах
24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии
Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Футбол
Наполи — Генк 4:0 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Генка» на матча группового турнира Лиги чемпионов.
Армия и оружие
«Пробивая лед»: как в Арктике испытали ракету «Кинжал»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, испытания гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" прошли еще в середине ноября.
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»
Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Финансы
Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год
USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Политика
Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.