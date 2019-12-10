Допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, нельзя, добавил президент. Но иногда и сотрудники правоохранительных органов грубо нарушают закон в ходе разгона митингов, такие границы переходить нельзя, отметил Путин.

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