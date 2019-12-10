Политика

ВедомостиВедомостиПутин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

Допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, нельзя, добавил президент. Но иногда и сотрудники правоохранительных органов грубо нарушают закон в ходе разгона митингов, такие границы переходить нельзя, отметил Путин.
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Путин прокомментировал наказание за брошенные «пластиковые стаканчики»

RT на русском11:58

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Lenta.ru10:11

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

РБК10:41

Путин: нельзя допустить перерастания мирных протестов в беспорядки за рамками закона

ТАСС10:37

Путин объяснил, почему в полицию нельзя бросать бумажные стаканчики

РИА Новости10:35

«А потом стрелять начнут и громить магазины»: Путин – о «московском деле»

Новая газета10:28

Путин подчеркнул, что броски стаканчиков в полицию могут перерасти в погромы

Интерфакс11:13
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В брянской колонии забили заключенного до смерти

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Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости 14:07
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
АБН 10:43
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
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Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
News.ru 08:04
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
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Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
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Новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima

На последнем State of Play 2019 года показали новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima.
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«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
RT на русском 10:50
Гаджеты

У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Первое альтернативное телевидение 02:43
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Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Спорт день за днем 04:06
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Опубликован ТОП самых мощных смартфонов

Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
МонаВиста 10:54
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах

24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
RT на русском 13:13
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 08 декабря в 14:58
Шоу-бизнес

Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии

Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
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Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Lenta.ru 13:03
Футбол

Наполи — Генк 4:0 (2-й тайм)

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Генка» на матча группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 12:44
Армия и оружие

«Пробивая лед»: как в Арктике испытали ракету «Кинжал»

По сообщению ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, испытания гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" прошли еще в середине ноября.
BaltNews.ee 07 декабря в 02:00
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта

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Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08 декабря в 08:12
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 12:03
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 08:23
Финансы

Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год

USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 10:40
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На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Политика

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости 09:10
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